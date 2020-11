மாவட்ட செய்திகள்

போதிய மழை இல்லாததால் பயிரில் நெல்மணி பிடிக்காததால் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Farmers are worried about the lack of paddy in the crop due to lack of adequate rainfall

போதிய மழை இல்லாததால் பயிரில் நெல்மணி பிடிக்காததால் விவசாயிகள் கவலை