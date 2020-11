மாவட்ட செய்திகள்

பேரளம் அருகே அம்மா நகரும் நியாய விலைக்கடை அமைச்சர் காமராஜ் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Kamaraj, the minister who started Amma moving fair price near Peralam, started it

பேரளம் அருகே அம்மா நகரும் நியாய விலைக்கடை அமைச்சர் காமராஜ் தொடங்கி வைத்தார்