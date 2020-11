மாவட்ட செய்திகள்

மீன்சுருட்டி அருகே சாலை விரிவாக்க பணிக்காக ஏரியில் ஆழமாக எடுக்கப்படும் மண் தடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Near the fishpond For road widening work Taken deep into the lake Public demand to prevent soil

மீன்சுருட்டி அருகே சாலை விரிவாக்க பணிக்காக ஏரியில் ஆழமாக எடுக்கப்படும் மண் தடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை