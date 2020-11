மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 10 சதவீத உள்ஒதுக்கீடு கவர்னர் அனுமதி தர மறுத்ததால் சட்டப்படி நடவடிக்கை நாராயணசாமி அறிவிப்பு + "||" + Narayanasamy announces legal action against governor for refusing to allow 10 per cent quota for government school students

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 10 சதவீத உள்ஒதுக்கீடு கவர்னர் அனுமதி தர மறுத்ததால் சட்டப்படி நடவடிக்கை நாராயணசாமி அறிவிப்பு