மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ரூ.367¾ கோடியில் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள் முதல்-அமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + Rs 367 crore in Thoothukudi district The First-Minister of Development Projects is launching today

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ரூ.367¾ கோடியில் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள் முதல்-அமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார்