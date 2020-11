மாவட்ட செய்திகள்

மழையை ஒரு பொருட்டாக கருதாமல் தீபாவளி பண்டிகைக்கு துணிகள் எடுக்க குவிந்த மக்கள் கூட்டம் + "||" + Crowds gather to pick up clothes for Diwali without considering rain as an end in itself

மழையை ஒரு பொருட்டாக கருதாமல் தீபாவளி பண்டிகைக்கு துணிகள் எடுக்க குவிந்த மக்கள் கூட்டம்