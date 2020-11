மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் இரட்டை வாய்க்காலில் தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரால் நோய் பரவும் அபாயம் + "||" + In the Karur double canal By stagnant sewage Risk of spreading the disease

கரூர் இரட்டை வாய்க்காலில் தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரால் நோய் பரவும் அபாயம்