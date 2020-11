மாவட்ட செய்திகள்

பல்லாரி மாவட்டத்தை 2 ஆக பிரிக்க முடிவு விஜயநகரை தலைநகராக கொண்டு புதிய மாவட்டம் விரைவில் உதயம் - கர்நாடக மந்திரிசபை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் + "||" + Ballari district Decided to divide by 2 With Vijayanagar as its capital New District Rise soon Approved at the Karnataka Cabinet meeting

பல்லாரி மாவட்டத்தை 2 ஆக பிரிக்க முடிவு விஜயநகரை தலைநகராக கொண்டு புதிய மாவட்டம் விரைவில் உதயம் - கர்நாடக மந்திரிசபை கூட்டத்தில் ஒப்புதல்