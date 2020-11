மாவட்ட செய்திகள்

முடிகொண்டான் பகுதியில் வடிகால் இல்லாததால் நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் + "||" + Submerged paddy due to lack of drainage in Mudikondan area

முடிகொண்டான் பகுதியில் வடிகால் இல்லாததால் நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள்