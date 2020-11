மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய மேம்பாட்டு கழகத்திற்கு வேறு அர்த்தம் கற்பிக்க வேண்டாம் மந்திரி எஸ்.டி.சோமசேகர் பேட்டி + "||" + Do not teach any other meaning to the Maratha Development Corporation Interview with Minister SD Somasekar

மராட்டிய மேம்பாட்டு கழகத்திற்கு வேறு அர்த்தம் கற்பிக்க வேண்டாம் மந்திரி எஸ்.டி.சோமசேகர் பேட்டி