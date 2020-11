மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று பரவல் மீண்டும் அதிகரிப்பு எதிரொலி மும்பை, தானேயில் பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளிவைப்பு + "||" + Postponement of opening of schools in Mumbai, Thane echoes re-emergence of corona infection outbreak

கொரோனா தொற்று பரவல் மீண்டும் அதிகரிப்பு எதிரொலி மும்பை, தானேயில் பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளிவைப்பு