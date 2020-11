மாவட்ட செய்திகள்

சுருக்க திருத்தமுறை நடைபெறும் மையங்களில் வயதானவர்களுக்கு உரிய வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் - வாக்காளர் பட்டியல் பார்வையாளர் சண்முகம் வேண்டுகோள் + "||" + Appropriate for the elderly Facilities should be made available Voter list Visitor Shanmugam request

சுருக்க திருத்தமுறை நடைபெறும் மையங்களில் வயதானவர்களுக்கு உரிய வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் - வாக்காளர் பட்டியல் பார்வையாளர் சண்முகம் வேண்டுகோள்