மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த 3 மாதங்களில் மராட்டியத்தில் பா.ஜனதா மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் மத்திய மந்திரி தன்வே கூறுகிறார் + "||" + The Union Minister himself says that the BJP will return to power in the Marathas in the next 3 months

அடுத்த 3 மாதங்களில் மராட்டியத்தில் பா.ஜனதா மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் மத்திய மந்திரி தன்வே கூறுகிறார்