மாவட்ட செய்திகள்

டிசம்பர் மாதம் முடியும் வரை கர்நாடகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு இல்லை முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + No opening of schools in Karnataka till the end of December First-Minister Eduyurappa announces

