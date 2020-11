மாவட்ட செய்திகள்

கடன் தர மறுத்த எண்ணெய் வியாபாரியை கொன்று உடலை வீசிய நண்பர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Two people have been arrested, including a friend who killed an oil trader who refused to give credit

கடன் தர மறுத்த எண்ணெய் வியாபாரியை கொன்று உடலை வீசிய நண்பர் உள்பட 2 பேர் கைது