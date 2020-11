மாவட்ட செய்திகள்

‘நிவர்’ புயல் காரணமாக ‘விடியலை நோக்கி’ பிரசார பயணம் தற்காலிகமாக ஒத்தி வைப்பு - 28-ந் தேதி மீண்டும் தொடங்கும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + Udayanithi Stalin announces postponement of 'Towards Dawn' campaign due to 'Nivar' storm - will resume on the 28th

‘நிவர்’ புயல் காரணமாக ‘விடியலை நோக்கி’ பிரசார பயணம் தற்காலிகமாக ஒத்தி வைப்பு - 28-ந் தேதி மீண்டும் தொடங்கும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு