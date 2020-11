மாவட்ட செய்திகள்

நிவர் புயல் எதிரொலி: மாவட்டத்தில் சாரல் மழை ஏற்காட்டில் கடும் குளிர் நிலவியது + "||" + Echo of Nivar storm: Heavy rain prevailed in Yercaud in the district

நிவர் புயல் எதிரொலி: மாவட்டத்தில் சாரல் மழை ஏற்காட்டில் கடும் குளிர் நிலவியது