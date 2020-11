மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.590 கோடி போதைப்பொருள் பறிமுதல்: தூத்துக்குடியில் கைதான 6 பேரிடம் விடிய, விடிய விசாரணை பயங்கரவாதிகளுக்கு பணம் சப்ளையா? + "||" + Drug seizure Investigation on 6 persons arrested in Thoothukudi Supply of money to terrorists

ரூ.590 கோடி போதைப்பொருள் பறிமுதல்: தூத்துக்குடியில் கைதான 6 பேரிடம் விடிய, விடிய விசாரணை பயங்கரவாதிகளுக்கு பணம் சப்ளையா?