மாவட்ட செய்திகள்

250 நாட்களாக நீடிக்கும் தடை: ஊட்டி, கொடைக்கானலுக்கு ஒரு நியாயம்; தனுஷ்கோடிக்கு ஒரு நியாயமா? சுற்றுலா பயணிகளை உடனடியாக அனுமதிக்க கோரிக்கை + "||" + Prohibition lasting 250 days: a fair trial for Ooty, Kodaikanal; Is there a justification for Dhanushkodi? Request to allow tourists immediately

250 நாட்களாக நீடிக்கும் தடை: ஊட்டி, கொடைக்கானலுக்கு ஒரு நியாயம்; தனுஷ்கோடிக்கு ஒரு நியாயமா? சுற்றுலா பயணிகளை உடனடியாக அனுமதிக்க கோரிக்கை