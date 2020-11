மாவட்ட செய்திகள்

உத்தவ் தாக்கரேயை போல எதிர்க்கட்சியை மிரட்டும் முதல்-மந்திரியை பார்த்தது இல்லை - தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேட்டி + "||" + Like Uddhav Thackeray Intimidating the opposition Never saw the Chief Minister Interview with Devendra Patnavis

உத்தவ் தாக்கரேயை போல எதிர்க்கட்சியை மிரட்டும் முதல்-மந்திரியை பார்த்தது இல்லை - தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேட்டி