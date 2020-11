மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக தச்சு தொழிலாளியிடம் ரூ.1¼ லட்சம் மோசடி தாய்-மகன் உள்பட 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Three persons, including a mother and son, have been charged with defrauding a carpenter of Rs

வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக தச்சு தொழிலாளியிடம் ரூ.1¼ லட்சம் மோசடி தாய்-மகன் உள்பட 3 பேர் மீது வழக்கு