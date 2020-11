மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கார்த்திகையையொட்டி மலைக்கோட்டை உச்சியில் மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டது பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு + "||" + Mahadeepam mounted on the top of the hill fort on the occasion of Thirukarthika

திருக்கார்த்திகையையொட்டி மலைக்கோட்டை உச்சியில் மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டது பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு