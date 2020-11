மாவட்ட செய்திகள்

பாலாற்றில் இருந்து சதுப்பேரி ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்ல கால்வாய்கள் தூர்வாரும் பணி + "||" + Dredging of canals to carry water from the lake to the Satuperi Lake

