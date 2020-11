மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் மருத்துவ கல்லூரி கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பேச்சு + "||" + Steps are being taken to bring a medical college in Tirupati district, said Minister KC Veeramani

