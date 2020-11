மாவட்ட செய்திகள்

தொண்டர்களின் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கிற ஒரே கட்சி அ.தி.மு.க. அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு + "||" + The AIADMK is the only party that recognizes the work of volunteers. Speech by Minister CV Shanmugam

தொண்டர்களின் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கிற ஒரே கட்சி அ.தி.மு.க. அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு