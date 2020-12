மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் கவுண்டன்யமகாநதி ஆற்றின் கரையோரம் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Occupancies along the banks of the Gudiyatham CountanyaMahana River will be removed - Collector Information

குடியாத்தம் கவுண்டன்யமகாநதி ஆற்றின் கரையோரம் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் - கலெக்டர் தகவல்