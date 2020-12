மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஓடிய தனியார் பஸ்சுக்கு ‘சீட் பெல்ட்’ அணியவில்லை என அபராதம் விதித்த குன்னம் போலீசார் + "||" + Gunnam police fines private bus for not wearing seat belt in Pudukkottai district

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஓடிய தனியார் பஸ்சுக்கு ‘சீட் பெல்ட்’ அணியவில்லை என அபராதம் விதித்த குன்னம் போலீசார்