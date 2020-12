மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டில் மும்மத வழிபாட்டுடன் காய்கறி விற்பனை இரவு முதல் தொடங்கியது + "||" + Vegetable sales started at night at the Trichy Gandhi Market with Muslim worship

திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டில் மும்மத வழிபாட்டுடன் காய்கறி விற்பனை இரவு முதல் தொடங்கியது