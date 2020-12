மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் காணாமல் போன மீனவர் குடும்பத்துக்கு ரூ.50 ஆயிரம் நிவாரண உதவி + "||" + Rs 50,000 relief assistance to the family of a fisherman who went missing at sea

கடலில் காணாமல் போன மீனவர் குடும்பத்துக்கு ரூ.50 ஆயிரம் நிவாரண உதவி