மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோலிய குழாய் பதிக்கும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு: தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு விவசாயிகள் காத்திருக்கும் போராட்டம் + "||" + Opposition to Petroleum Pipe Laying Project: Farmers waiting in front of Dharmapuri Collector's Office

பெட்ரோலிய குழாய் பதிக்கும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு: தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு விவசாயிகள் காத்திருக்கும் போராட்டம்