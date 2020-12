மாவட்ட செய்திகள்

உள்நாட்டு விவசாயத்திலும், வணிகத்திலும் அன்னிய ஆதிக்கம் கூடாது வெள்ளையன் பேட்டி + "||" + No foreign domination in domestic agriculture and trade

உள்நாட்டு விவசாயத்திலும், வணிகத்திலும் அன்னிய ஆதிக்கம் கூடாது வெள்ளையன் பேட்டி