மாவட்ட செய்திகள்

பழுதாகி நின்ற லாரி மீது மற்றொரு லாரி மோதல்; உதவிக்கு வந்தவர் பலி மற்றொருவர் படுகாயம் + "||" + Another truck collides with a wrecked truck; The victim was killed and another was injured

பழுதாகி நின்ற லாரி மீது மற்றொரு லாரி மோதல்; உதவிக்கு வந்தவர் பலி மற்றொருவர் படுகாயம்