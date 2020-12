மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் விரோத சட்டத்தை திரும்பப் பெறக்கோரி தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration by the Tamil Nadu Farmers' Protection Association demanding the repeal of the anti-agriculture law

