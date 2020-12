மாவட்ட செய்திகள்

கிணற்றில் சிறுமி பிணமாக மீட்பு: முன்விரோதம் காரணமாக பெரியம்மாவே வீசி கொன்றது அம்பலம் + "||" + Recovery of little girl's body in well: Exposure of relative thrown and killed due to animosity; Police arrested and investigated

கிணற்றில் சிறுமி பிணமாக மீட்பு: முன்விரோதம் காரணமாக பெரியம்மாவே வீசி கொன்றது அம்பலம்