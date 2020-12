மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் ரேஷன் கடைகளில் கொண்டைக்கடலை வினியோகம் தொடக்கம் + "||" + Start of distribution of bengalgram in ration shops in Vellore district

