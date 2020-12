மாவட்ட செய்திகள்

காரியாபட்டி அருகே தொடர்மழையால் வெங்காய பயிர்கள் சேதம் அடைந்தன. இதனால் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர். + "||" + Onion crops were damaged by continuous rains near Kariyapatti; Farmers are thus concerned

காரியாபட்டி அருகே தொடர்மழையால் வெங்காய பயிர்கள் சேதம் அடைந்தன. இதனால் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.