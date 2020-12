மாவட்ட செய்திகள்

பெண் குழந்தையை வளர்க்க மாதம் ரூ.30 ஆயிரம் வேண்டும் மனைவியின் குடும்பத்திடம் கேட்ட கணவர் மீது வழக்கு + "||" + Raise the baby girl 30 thousand per month Asked the wife's family Case against husband

