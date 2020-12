மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை பாலரெங்காபுரத்தில் அதிநவீன கருவிகளுடன் மண்டல புற்று நோய் மையம் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது; அரசு ஆஸ்பத்திரி டீன் தகவல் + "||" + The Regional Cancer Center at Balarengapuram came into use with sophisticated equipment; Government Hospital Dean Information

