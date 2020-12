மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் தொடர் மழையால் 23 ஆயிரம் ஏக்கரில் நெல், நிலக்கடலை பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின + "||" + In Tanjore district, 23,000 acres of paddy and groundnut crops were submerged due to continuous rains

தஞ்சை மாவட்டத்தில் தொடர் மழையால் 23 ஆயிரம் ஏக்கரில் நெல், நிலக்கடலை பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின