மாவட்ட செய்திகள்

டெல்டா மாவட்டங்களில், தொடர் மழையால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி முளைத்தன + "||" + In the delta districts, paddy crops that were ready for harvest were submerged and germinated by continuous rains

