மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளை ஆதரித்து விழுப்புரத்தில் விவசாய சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Farmers' union demonstrates in Villupuram in support of struggling farmers in Delhi

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளை ஆதரித்து விழுப்புரத்தில் விவசாய சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்