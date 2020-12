மாவட்ட செய்திகள்

லால்குடி, முசிறி, திருவெறும்பூர், துறையூரில் தொடர் மழையால் 31 வீடுகள் சேதம் + "||" + 31 houses damaged due to continuous rains in Lalgudi, Musiri, Thiruverumbur and Thuraiyur

லால்குடி, முசிறி, திருவெறும்பூர், துறையூரில் தொடர் மழையால் 31 வீடுகள் சேதம்