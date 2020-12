மாவட்ட செய்திகள்

பாபர் மசூதி இடிப்பு தினத்தையொட்டி முஸ்லிம் அமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டம் பிரதமர் உருவ படத்தை எரிக்க முயற்சி + "||" + Muslim organizations protest on the eve of the demolition of the Babri Masjid trying to burn the image of the Prime Minister

பாபர் மசூதி இடிப்பு தினத்தையொட்டி முஸ்லிம் அமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டம் பிரதமர் உருவ படத்தை எரிக்க முயற்சி