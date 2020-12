மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் முன்னாள் படைவீரர் நல கொடிநாள் நிதி வசூல் தொடக்கம்; பொதுமக்கள் தாமாக முன்வந்து வழங்க வேண்டுகோள் + "||" + Veterans Welfare Flag Day fundraiser begins in Kanchipuram, Chengalpattu Districts; The public is requested to provide voluntarily

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் முன்னாள் படைவீரர் நல கொடிநாள் நிதி வசூல் தொடக்கம்; பொதுமக்கள் தாமாக முன்வந்து வழங்க வேண்டுகோள்