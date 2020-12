மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்களை அதிகாரி பார்வையிட்டார் + "||" + The officer visited the paddy fields which were submerged by the rain

மழையால் நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்களை அதிகாரி பார்வையிட்டார்