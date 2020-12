மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக கர்நாடகத்தில் இன்று முழுஅடைப்பு எதிர்க்கட்சிகள், பல்வேறு தொழிற்சங்கங்கள் ஆதரவு + "||" + Will hold a protest in Delhi In favor of farmers Full blockade in Karnataka today

