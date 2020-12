மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் விடிய விடிய பலத்த மழை; நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்புகின்றன; விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Heavy heavy rain in Sivagangai district; The pounds are filling up fast; Farmers happy

