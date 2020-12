மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் அறிவிப்பை கண்டித்து டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் 11-ந் தேதி வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடிவு + "||" + Doctors have decided to go on strike on the 11th in protest of the federal government's announcement

