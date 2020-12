மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் மத்திய அரசு சட்டதிருத்தத்தை கண்டித்து டாக்டர்கள் வேலைநிறுத்தம் - ஆஸ்பத்திரிகளும் மூடப்பட்டிருந்தன + "||" + In Thirupathur The federal government condemned the legislation Doctors strike

திருப்பத்தூரில் மத்திய அரசு சட்டதிருத்தத்தை கண்டித்து டாக்டர்கள் வேலைநிறுத்தம் - ஆஸ்பத்திரிகளும் மூடப்பட்டிருந்தன