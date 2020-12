மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறக்கோரி காளை, டிராக்டருடன் விவசாயிகள் ஊர்வலம் + "||" + Farmers march with bulls and tractors demanding the repeal of agricultural laws

